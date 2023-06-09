Арестован второй фигурант дела о краже метанола у МВД для «Мистера Сидра»

Второй фигурант дела о краже метанола у МВД для «Мистера Сидра» арестован
Октябрьский районный суд Самары арестовал Дмитрия Егорова, второго фигуранта дела о краже метанола со склада МВД, из которого был произведен суррогатный напиток «Мистер Сидр». Об этом сообщает РИА Новости.
Также удовлетворено ходатайство об аресте полицейского Ивана Гребенкина.
Также в СИЗО отправлен Артем Айрапетян, участвовавший в схеме поставки метилового спирта самарскому производителю Анару Гусейнову.
По данным следствия, в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну. Он поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». От его употребления пострадал 101 человек в разных регионах страны.
Айрапетяну предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). Также следователи обвинили в краже Гребенкина и Дмитрия Егорова, они признали вину. Алексей Егоров объявлен в розыск.
Гусейнов уже арестован, ему также предъявлено обвинение.