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Второй фигурант дела о краже метанола у МВД для «Мистера Сидра» арестован

Октябрьский районный суд Самары арестовал Дмитрия Егорова, второго фигуранта дела о краже метанола со склада МВД, из которого был произведен суррогатный напиток «Мистер Сидр». Об этом сообщает РИА Новости.

Арестован второй фигурант дела о краже метанола у МВД для «Мистера Сидра»
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Также удовлетворено ходатайство об аресте полицейского Ивана Гребенкина.

Также в СИЗО отправлен Артем Айрапетян, участвовавший в схеме поставки метилового спирта самарскому производителю Анару Гусейнову.

В Роспотребнадзоре назвали число регионов, где продавали смертельный сидр

По данным следствия, в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну. Он поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». От его употребления пострадал 101 человек в разных регионах страны.

Айрапетяну предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). Также следователи обвинили в краже Гребенкина и Дмитрия Егорова, они признали вину. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Гусейнов уже арестован, ему также предъявлено обвинение.

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