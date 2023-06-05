Эксперт оценил опасность попадания молний в самолеты
Авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с попаданием молнии в российский пассажирский самолет Airbas A350-900, летевший из Владивостока в Москву.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео произошедшего, которое сняли пассажиры рейса. Момент попадания молнии в воздушное судно показали на мультимедийных экранах в салоне во время трансляции полета. По данным источника, инцидент произошел в момент вхождения самолета в плотную облачность.
По словам специалиста, предугадать момент попадания молнии у пилотов или представителей наземных служб не было.
Природа электричества такова, что момент возникновения электрического разряда предугадать совершенно невозможно. Более того, не всегда можно определить, где находятся грозовые облака, где может возникнуть заряд. Поэтому полностью избежать попадания молнии в самолеты нельзя. Когда идет гроза, ливень, когда видно, как вокруг сверкает молния, тогда становится понятно, что вероятность попадания повышается. В таких случаях можно переждать непогоду или облететь грозовой фронт. Но бывает и так, что даже при обычной погоде молния попадает в самолет. Если самолет взлетает и еще находится под облаками, то он выступает неким промежуточным звеном, "посредником" для молнии. Ведь она не бьет в само воздушное судно, а проходит через него - в землю. И такое происходит довольно часто. При этом в подавляющем большинстве случаев находящиеся на борту люди даже не замечают прохода молнии через самолет.
Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»
Эксперт подчеркнул, что современные самолеты рассчитаны на попадание в них молний.
"В середине прошлого века самолеты были более механические, и там молния в принципе мало чего могла повредить. А сегодня самолеты "умные", они компьютеризированы, и их самое уязвимое место - это бортовой компьютер, через который проходит управление. При этом все оборудование современных самолетов специально испытывается на попадание молнии - все делается так, чтобы никаких отказов при подобных инцидентах не происходило. Надо понимать, что есть и резервные системы, работающие в ручном режиме", — сказал специалист.
Попадание молний в самолеты Гусаров назвал "штатной жизнью гражданской авиации" и призвал тех, кто боится летать, не переживать из-за подобных случаев.
"Многие люди в той или иной степени страдают аэрофобией, полет для них - это стресс. Те, кто летают часто, привыкают. Но поскольку большинство наших граждан летают раз в год в отпуск, а кто-то и еще реже, то полет для них - это всегда страшно. Кто-то из них напивается, дебоширит - но зачастую так происходит из-за того, что человеку просто страшно, а не потому, что он плохо воспитан. Это такое проявление аэрофобии. Понятно, что путешествовать на поезде или на автобусе не так страшно, потому что вы чувствуете почву под ногами. А в самолете - болтаетесь в трех измерениях высоко над землей. Но при всем этом надо помнить, что авиационный транспорт намного безопаснее и железнодорожного, и тем более автомобильного. Это самый безопасный транспорт - был, есть и, надеюсь, будет", — заключил специалист.
Ранее Рамблер рассказывал о том, для чего во время взлета и посадки в салоне самолета выключают свет.