Эксперт оценил опасность попадания молний в самолеты

"Многие люди в той или иной степени страдают аэрофобией, полет для них - это стресс. Те, кто летают часто, привыкают. Но поскольку большинство наших граждан летают раз в год в отпуск, а кто-то и еще реже, то полет для них - это всегда страшно. Кто-то из них напивается, дебоширит - но зачастую так происходит из-за того, что человеку просто страшно, а не потому, что он плохо воспитан. Это такое проявление аэрофобии. Понятно, что путешествовать на поезде или на автобусе не так страшно, потому что вы чувствуете почву под ногами. А в самолете - болтаетесь в трех измерениях высоко над землей. Но при всем этом надо помнить, что авиационный транспорт намного безопаснее и железнодорожного, и тем более автомобильного. Это самый безопасный транспорт - был, есть и, надеюсь, будет", — заключил специалист.