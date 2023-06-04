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Момент попадания молнии в самолет Владивосток — Москва сняли на видео

В самолет ВладивостокМосква попала молния после взлета. Видео инцидента, снятое пассажиром рейса, опубликовали в одном из Telegram-каналов.

Момент попадания молнии в воздушное судно показали на мультимедийных экранах в салоне во время трансляции полета. По данным источника, инцидент произошел в момент вхождения самолета в плотную облачность.

Пассажиры в момент случившегося услышали негромкий щелчок, однако удар молнии не повлиял на полет, уточнил источник.

Ранее самолет Южно-Сахалинск — Москва экстренно развернулся из-за недомогания пассажира. Человека, которому стало плохо на борту, передали бригаде медиков.

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