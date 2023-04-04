Самолет столкнулся с птицей при посадке в Шереметьево

Пассажирский самолёт летевший рейсом Пермь-Москва столкнулся с птицей во время посадки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что самолёт принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Инцидент произошёл, когда рейс заходил на посадку в аэропорту Шереметьево. Согласно имеющейся информации, посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся на борту не пострадал. В данный момент самолёт осматривают специалисты.