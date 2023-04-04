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Самолет из Перми столкнулся с птицей при посадке в Москве

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Пассажирский самолёт летевший рейсом Пермь-Москва столкнулся с птицей во время посадки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Самолет столкнулся с птицей при посадке в Шереметьево
© РИА Новости

Уточняется, что самолёт принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Инцидент произошёл, когда рейс заходил на посадку в аэропорту Шереметьево. Согласно имеющейся информации, посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся на борту не пострадал. В данный момент самолёт осматривают специалисты.

Самолет из Петербурга столкнулся с птицами в аэропорту Самары

Отметим, что это уже второй подобный случай за сегодня. Ранее лайнер рейса Санкт-Петербург-Самара также столкнулся с птицами во время посадки. В результате инцидента никто не пострадал.

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