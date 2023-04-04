В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами

Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Самару, столкнулся с птицами во время посадки. Как сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате никто не пострадал.

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По предварительным данным, инцидент в аэропорту Курумоч произошел 3 апреля 2023 года в 21:40 по местному времени (20:40 мск). Отмечается, что следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.