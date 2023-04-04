В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами

Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Самару, столкнулся с птицами во время посадки. Как сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате никто не пострадал.
По предварительным данным, инцидент в аэропорту Курумоч произошел 3 апреля 2023 года в 21:40 по местному времени (20:40 мск). Отмечается, что следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Чаще всего такие столкновения происходят из-за размещения поблизости мусорных заводов и свалок, которые и привлекают птиц. Оценивать потенциальную угрозу аэропортам от близости таких объектов хотят с помощью обязательных орнитологических исследований. В Правительстве предложили внести такие поправки в Воздушный кодекс. Однако, по мнению опрошенных «Парламентской газетой» экспертов, подобные изменения не усиливают охрану аэропортов, а, напротив, ослабляют ее.