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26 минут назад

Самолет из Петербурга столкнулся с птицами в аэропорту Самары

Парламентская газета

Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Самару, столкнулся с птицами во время посадки. Как сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате никто не пострадал.

В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами
Фото: pxhere.com pxhere.com

По предварительным данным, инцидент в аэропорту Курумоч произошел 3 апреля 2023 года в 21:40 по местному времени (20:40 мск). Отмечается, что следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Чаще всего такие столкновения происходят из-за размещения поблизости мусорных заводов и свалок, которые и привлекают птиц. Оценивать потенциальную угрозу аэропортам от близости таких объектов хотят с помощью обязательных орнитологических исследований. В Правительстве предложили внести такие поправки в Воздушный кодекс. Однако, по мнению опрошенных «Парламентской газетой» экспертов, подобные изменения не усиливают охрану аэропортов, а, напротив, ослабляют ее.

Происшествия,Следственный комитет,
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