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17 минут назад

Россиянин убил хотевшую положить его в психбольницу мать

Майк Габриелян

В Алуште мужчина убил свою мать и бабушку, узнав об их намерениях положить его психбольницу. О происшествии сообщает Telegram-канал 112.

Россиянин убил хотевшую положить его в психбольницу мать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, 33-летний Кирилл Г. проживает в частном доме с семьей и страдает шизофренией. Накануне он услышал, как 62-летняя мать и 86-летняя бабушка обсуждали его госпитализацию в больницу для душевнобольных.

Пациент в клинику не хотел и придумал план, который воплотил минувшей ночью. Он дождался, пока родственницы уснут, задушил их и вынес тела на улицу. Трупы во дворе обнаружила соседка, которая сообщила в полицию. Сейчас убийца задержан.

Ранее в Турции местный житель Аттила С. кухонным ножом зарезал свою жену, уроженку России.

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