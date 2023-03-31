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41 минуту назад

В Турции муж убил ножом российскую жену во время ссоры

Lenta.ru

В Турции муж убил ножом свою жену, уроженку России. Во время ссоры он нанес ей многочисленные удары, сообщает телеканал Habertürk.

В Турции муж убил уроженку России после ссоры
Фото: PixabayPixabay

Происшествие случилось вечером 31 марта в городе Эскишехир на пятом этаже многоэтажного дома.

«Между Атилой С. и его женой, уроженкой России Еленой Самсановой, по неизвестным причинам возникла ссора. После обострения ссоры Атила С. нанес своей жене Самсановой множество ударов ножом, который он взял на кухне», — говорится в материале телеканала.

Звуки конфликта услышали соседи, они вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители и медики констатировали смерть россиянки.

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Супруг погибшей во время ссоры получил ранение. Он был задержан, после оказания помощи в государственной больнице имени Юнуса Эмре мужчина был доставлен в отдел общественной безопасности Управления безопасности Эскишехира для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что в Омской области задержали россиянина, подозреваемого в убийстве жены на почве ревности. Мужчина до смерти забил супругу. Выяснилось, что он регулярно заставал свою жену в объятиях любовников и всякий раз избивал ее за это.

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