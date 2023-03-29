Бывшего менеджера российского банка экстрадируют из Перу в Россию

Экс-менеджера банка из России Леонида Лаврова экстрадируют из Перу в Москву. Его обвиняют в краже 9 миллионов рублей, а также покушении на мошенничество. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Экстрадицию запросили в Генпрокуратуре России. Как считают следователи, в 2016 году обвиняемый похитил более 9 миллионов рублей, когда являлся сотрудником банка. Позже вместе с сообщниками Лавров пытался похитить еще более 211 миллионов рублей. В 2017 году обвиняемый смог скрыться от правоохранительных органов, и его объявили в международный розыск.

Уточняется, что Лаврова задержали в Перу в 2021 году, после чего начался многоступенчатый процесс экстрадиции. В ближайшее время обвиняемого доставят в Москву сотрудники ФСИН России и российского бюро Интерпола. В данный момент Лаврова уже передали в аэропорту перуанской столицы сотрудникам правоохранительных органов из России.