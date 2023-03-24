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Адвокат Усса-младшего рассказал о судьбе подопечного после экстрадиции в США

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Адвокат сына губернатора Красноярского края Артёма Усса Алексей Тихомиров заявил, что в случае экстрадиции Усса в США, тот может попасть «в одну из самых страшных» тюрем Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокат Усса-младшего рассказал о судьбе подопечного после экстрадиции в США
© Соцсети

Сообщается, что 21 марта апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, после чего тот сломал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста. В данный момент полиция ведёт его поиски.

При этом, адвокат Усса считает, что обвинение построено на лживых доказательствах.

«После консультаций с американскими юристами мы выяснили, где он может оказаться после экстрадиции. Это одна из самых страшных тюрем Нью-Йорка – центр содержания под стражей Метрополитен», – рассказал он.

СМИ: сбежавшего из-под домашнего ареста Усса ищут по всей Италии

По словам Тихомирова, надзиратели в этой тюрьме регулярно обвиняются в избиениях, кроме того, на территории тюрьмы орудуют банды.

«Все обвинения против моего подзащитного – ложь и политический заказ», – подытожил он.

Напомним, что 2022 году Усс и ещё пять граждан России стали обвиняемыми в деле об уклонении от санкций и отмывании денег в США.

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