В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
47 минут назад

Публикация постов Lerchek и ее мужа может быть расценена как нарушение

Елена Прошина

Адвокат Александр Добровинский заявил, что публикация постов Lerchek, а также её мужа Артема Чекалиных может расцениваться как нарушение судебного постановления. Об этом сообщает «Лента.ру».

Адвокат оценил риски публикации постов блогершей Lerchek и ее мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если публикацию сделает кто-то другой, это может и не привлечёт внимание правоохранительных органов сразу. Но если публикации будут продолжаться, это может быть расценено как нарушение предписаний суда.

«В какой-то момент все равно у правоохранительных органов возникнет вопрос, для чего они снимают эти фото и видео? Если для семейного альбома, то почему это все оказывается в соцсетях? И будет неважно, кто это выставил, блогеры могут оказаться в СИЗО», – заявил Добровинский.

Напомним, что 16 марта Савеловский суд Москвы запретил Валерии Чекалиной, более известной как Lerchek, а также её мужу Артему Чекалину пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. В данный момент над супругов обвиняют в отмывании 130 миллионов рублей.

Происшествия,Артем Чекалин,Валерия Чекалина,Александр Добровинский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий