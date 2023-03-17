Адвокат оценил риски публикации постов блогершей Lerchek и ее мужем

«В какой-то момент все равно у правоохранительных органов возникнет вопрос, для чего они снимают эти фото и видео? Если для семейного альбома, то почему это все оказывается в соцсетях? И будет неважно, кто это выставил, блогеры могут оказаться в СИЗО», – заявил Добровинский.