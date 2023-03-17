Адвокат оценил риски публикации постов блогершей Lerchek и ее мужем

Адвокат Александр Добровинский заявил, что публикация постов Lerchek, а также её мужа Артема Чекалиных может расцениваться как нарушение судебного постановления. Об этом сообщает «Лента.ру».
По его словам, если публикацию сделает кто-то другой, это может и не привлечёт внимание правоохранительных органов сразу. Но если публикации будут продолжаться, это может быть расценено как нарушение предписаний суда.
«В какой-то момент все равно у правоохранительных органов возникнет вопрос, для чего они снимают эти фото и видео? Если для семейного альбома, то почему это все оказывается в соцсетях? И будет неважно, кто это выставил, блогеры могут оказаться в СИЗО», – заявил Добровинский.
Напомним, что 16 марта Савеловский суд Москвы запретил Валерии Чекалиной, более известной как Lerchek, а также её мужу Артему Чекалину пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. В данный момент над супругов обвиняют в отмывании 130 миллионов рублей.