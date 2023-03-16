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49 минут назад

Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться телефоном и интернетом

Илья Родин

В Москве прошло заседание суда по делу популярного блогера Валерии Чекалиной. Судья принял решение запретить Лерчеку пользоваться любыми средствами связи, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что суд запретил обвиняемой общение со свидетелями и соучастниками. Кроме того, Чекалиной не разрешили пользоваться почтой, интернетом, телефоном и любыми другими способами связи.

По данным агентства, передвижения блогера при этом не ограничиваются, решение об ее аресте и заключении под стражу не принято.

Уточняется, что Лерчек посчитала чрезмерными наложенные на нее ограничения. Она попросила разрешения вести блог, так как он является ее единственным источником дохода.

Против блогерши Lerchek и ее супруга завели новое уголовное дело

Напомним, что в настоящее время против супругов Валерии и Артема Чекалиных возбужден ряд уголовных дел. Юристы полагают, что им может грозить значительный тюремный срок.

Ранее сообщалось, что Чекалины не признали вину по делу о легализации денежных средств в особо крупных размерах.

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