Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться телефоном и интернетом

В Москве прошло заседание суда по делу популярного блогера Валерии Чекалиной. Судья принял решение запретить Лерчеку пользоваться любыми средствами связи, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что суд запретил обвиняемой общение со свидетелями и соучастниками. Кроме того, Чекалиной не разрешили пользоваться почтой, интернетом, телефоном и любыми другими способами связи.

По данным агентства, передвижения блогера при этом не ограничиваются, решение об ее аресте и заключении под стражу не принято.

Уточняется, что Лерчек посчитала чрезмерными наложенные на нее ограничения. Она попросила разрешения вести блог, так как он является ее единственным источником дохода.

Напомним, что в настоящее время против супругов Валерии и Артема Чекалиных возбужден ряд уголовных дел. Юристы полагают, что им может грозить значительный тюремный срок.