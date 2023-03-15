США приняли меры с целью не допустить попадания обломков своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 в чужие руки. Об этом заявил во вторник в эфире телекомпании CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Не слишком вдаваясь в подробности, я могу сказать, что применительно к этому беспилотнику мы приняли меры с целью защиты нашей собственности, конкретно этого летательного аппарата. Он является собственностью США", - сообщил Кирби, коснувшись возможности получения Россией доступа к обломкам БПЛА в Черном море.



"Разумеется, мы не хотим, чтобы они попали в чьи-либо руки, кроме наших", - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге не уточнил, намерены ли США попытаться поднять со дна Черного моря обломки своего летательного аппарата. При этом он высказал предположение, что российская сторона пока не получила фрагменты беспилотника.

Минобороны РФ ранее заявило, что средства контроля ВКС России зафиксировали во вторник утром полет MQ-9 поблизости от Крымского полуострова, он перемещался с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами. Там добавили, что аппарат в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. В министерстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение, в контакт с беспилотником не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 24 часа. Он способен нести на себе ракеты класса "воздух - земля", "воздух - воздух", а также бомбы с лазерным наведением.

Российский Telegram-канал Fighterbomber показал кадры, как летчик истребителя Су-27 наблюдал пролет американского беспилотника MQ-9.

«Кто думает, что там все очень просто, то вот вам видео того, что и как видит летчик истребителя при встрече с низкоскоростной целью на больших высотах», — подписал автор видео.

Американский портал The Drive сообщает неожиданные подробности инцидента с крушением БПЛА MQ-9 Reaper.

Якобы, после того, как российский истребитель Су-27 задел пропеллер беспилотника, "американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах", - цитируют в статье официальный пресс-релиз Европейского командования США (EUCOM).

Также порталу пояснили, что "сразу после столкновения видеозапись БПЛА прервалась на несколько секунд".

Заявление это выглядит весьма странно, но логика в нем есть. Видимо, таким образом в Пентагоне дали понять, что поразили MQ-9, чтобы он не попал российским военным в целом виде.

Заметим, что в официальном пояснении Минобороны РФ ничего подобного не говорится. В военном ведомстве пояснили, что беспилотник потерял управление в результате неудачного маневра.

Высокопоставленный военный чиновник США, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что американский беспилотник MQ-9, перехваченный российскими истребителями и упавший в Черном море, не был оснащен вооружением. Об этом стало известно газете The New York Times.

Такие БПЛА могут нести ракеты Hellfire, но на этом аппарате они отсутствовали. По информации источника NYT, беспилотник поднялся с авиабазы на территории Румынии утром 14 марта.

Обычно такие операции длятся 9–10 часов. Однако во время его пролета в Черном море произошел инцидент: как утверждают в США, причиной стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт беспилотника. По версии Минобороны России, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного с начала военной операции на Украине. Затем «в результате резкого маневрирования» он «перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал исчерпывающим заявление Минобороны РФ относительно инцидента с беспилотником США над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет, нам нечего добавить к заявлению МО, оно было достаточно исчерпывающе, в нем описаны обстоятельства произошедшего инцидента», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Владимиру Путину было доложено об инциденте. Контактов на высшем уровне по этому поводу не было.

Представитель Кремля также подчеркнул, что сейчас двусторонние отношения с США находятся в плачевном состоянии. Однако российская сторона никогда не отказывалась от конструктивного диалога с Вашингтоном.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал конструктивной встречу в Госдепартаменте, на которой обсуждался инцидент над Черным морем с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9.

Антонов в комментарии телеканалу CNN сказал, что в ходе встречи услышал заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и выразил надежду, что она, в свою очередь, поняла его, передает ТАСС.

Дипломат, слова которого приводит телеканал, подчеркнул, что инцидент имел место в зоне проведения СВО.

«Мы предупреждали: не входить, не проникать (в это пространство)», – заявил посол.

Ранее Антонов заявил, что США должны прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9 и полеты вблизи российских рубежей. Он подчеркивал, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.

Популярный ТГ-канал "Повернутые на войне" заявил о намерении наградить летчика Су-27, перехватившего американский БПЛА MQ-9 Reaper, миллионом рублей.

Такое решение было принято по итогам голосования среди подписчиков другого ТГ-канала "Старше Эдды".

Присоединились к этой гражданской инициативе и несколько других сообществ в Телеграме. Так что, пилот в придачу к миллиону получит еще 100 тысяч рублей, комбинезон, пару ботинок и НАЗ (носимый аварийный запас) нового образца.

"С героем уже связались, более детальный пост по награждению от нас на днях", - уточнили администраторы канала.

США продолжают попытки спровоцировать эскалацию конфликта на Украине, считает глава комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о падении американского дрона MQ-9 Reaper в Черном море.

«США не только вовлечены в украинский конфликт, но и продолжают провоцировать его обострение. Это со всей очевидностью подтвердил инцидент с американским многоцелевым ударным беспилотником, упавшим в Черное море <…> Само признание цели полета — сбор разведданных — достаточно веское основание для требования прекратить подобную враждебную «деятельность» Вашингтона, последнее время все чаще допускавшего силовое вторжение своих украинских марионеток в российский Крым», — написал Слуцкий.

Как указал депутат Госдумы, американский беспилотник явно летал у полуострова не для того, чтобы снимать пейзажи. Он также добавил, что реакция США на инцидент с дроном говорит о том, что целью была провокация и она провалилась.

«США пора осознать опасность и возможные прямые последствия своих «дроновых авантюр» близи российских границ», — подчеркнул Слуцкий.

То, что американские беспилотники барражируют над Черным морем - ни для кого не секрет. На то указывает военный политолог, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Американские БПЛА присутствуют там с начала спецоперации. Они взлетают с румынской территории, с болгарской. Опять-таки, Турция под боком. Собственно, три государства НАТО, которые обеспечивают перемещение американских беспилотников в своем воздушном пространстве», - уточняет он, комментируя информацию Министерства обороны России.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 14 марта в 07:03 по Центральноевропейскому времени [09:03 мск] был зафиксирован полет американского БПЛА в направлении российской государственной границы. Полет дрона осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После этого в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. «Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотником США в контакт не вступали», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Александр Михайлов убежден, что со стороны России не было бы вопросов, если бы это был беспилотник румынской, или турецкой армий: «Но тут – американский, ударник, занимается радиолокационной разведкой и передачей данных своему командованию, которое, в свою очередь, передает все необходимые цели и координаты ВСУ и их подразделениям. То есть, это еще один разведчик, который следит за нашими перемещениями, за нашими позициями, и, прежде всего, за группировкой, которая сейчас оберегает Крым».

Собеседник «Свободной прессы» обращает внимание, что провокации в отношении Крыма и Азовской акватории могут быть постоянными: «Эти сценарии планируются регулярно и кладутся на стол руководства НАТО, а потом периодически реализуются. В таких условиях Россия не может позволить себе, чтобы дроны, которые поднимаются на высоту до 15 километров и могут быть неуязвимыми для ЗРК малой дальности и переносных зенитно-ракетных комплексов, чтобы они там находились. Таким образом, Россия совершила очередной маневр, который, с одной стороны, показал недопустимость американского присутствия вблизи наших границ».

Руководитель Бюро военно-политического анализа полагает, что США не зря опасаются, что обломки беспилотника «попадут в чужие руки», как об этом в эфире CNN заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби: «Понятно, что Россия достанет радиолокационную станцию беспилотника, ознакомится с информацией, записанной на его диск, расшифрует данные, которые дрон передавал. А это может стать еще одним поводом для созыва Совета безопасности ООН – почему Соединенные Штаты принимают прямое участие в конфликте на Украине, от чего в Вашингтоне регулярно открещиваются. Но, извините, мы неоднократно напоминали, что все, что будет прилетать в воздушное пространство Украины, будет являться законными целями для нашей группировки. Понятно, что воздушное пространство над международными водами Черного моря - это не наша территория. Но мы прекрасно понимаем, для чего там могут находиться самолеты AWACS и БПЛА типа Reaper. Здесь, действительно, нужно применять такие изделия, как С-400, либо поднимать авиацию и сбивать их».

Понятно, что двум ядерным державам – России и США – подобные конфликты не нужны, отмечает эксперт.

«Своими действиями Россия еще раз показывает бывшим американским партнерам, что проще разойтись на разные берега, проще убрать беспилотники из акватории Черного моря, чем развивать эту тему до катастрофического сценария», - подчеркивает Александр Михайлов.

Инцидент со сбитым беспилотником МQ-9 над Черным морем может изменить позицию США по вопросу поддержки Украины. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, бывший президент США Дональд Трамп и возможный кандидат на президентских выборах от Республиканской партии Рон Десантис заявили, что отношение к поддержке Киева может измениться в случае, если они попадут в Белый дом.

По словам автора публикации, слова Трампа о том, что только он может остановить третью мировую войну, а также высказывания Десантиса о том, что спасение Украины не является главным интересом национальной безопасности США, могут получить еще большую поддержку после того, как российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем.

«(Инцидент с беспилотником. — «Газета.Ru») над Черным морем сделал на шаг ближе к сценарию, которого все боялись ... — прямое столкновение американских и российских войск», — говорится в публикации.

Старший редактор американского портала Issue Insight Джон Кавулич прокомментировал крушение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) США MQ-9 над Черным морем. В разговоре с «Известиями» он допустил новые инциденты с американскими БПЛА.

По мнению журналиста, Вашингтон может в будущем спровоцировать новые инциденты с беспилотниками над Черным морем. Однако Кавулич считает, что это не подтолкнет Соединенные Штаты к официальному объявлению о том, что они находятся в состоянии войны с Россией.

Редактор назвал внимание СМИ к инциденту с MQ-9 «излишне провокационным и эскалационным, как будто они надеются, что произойдет нечто большее». Он также сообщил, что решение России поднять в воздух истребители для перехвата беспилотника было закономерным.