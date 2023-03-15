Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал исчерпывающим заявление Минобороны РФ относительно инцидента с беспилотником США над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет, нам нечего добавить к заявлению МО, оно было достаточно исчерпывающе, в нем описаны обстоятельства произошедшего инцидента», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Владимиру Путину было доложено об инциденте. Контактов на высшем уровне по этому поводу не было.

Представитель Кремля также подчеркнул, что сейчас двусторонние отношения с США находятся в плачевном состоянии. Однако российская сторона никогда не отказывалась от конструктивного диалога с Вашингтоном.