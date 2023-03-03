В филиале Единой геофизической службы РАН Сахалина заявили, что в регионе произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, магнитуда землетрясения составила 4,1. Толчки были зарегестрированы 3 марта в 15.33 по московскому времени. Эпицентр колебаний находился в 11 километрах от села Горное в Макаровском районе, а очаг толчков был расположен на глубине 11 километров. При этом толчки силой в 3-4 балла были ощутимы для жителей Макаровского района.