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46 минут назад

На Сахалине произошло землетрясение

Елена Прошина

В филиале Единой геофизической службы РАН Сахалина заявили, что в регионе произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, магнитуда землетрясения составила 4,1. Толчки были зарегестрированы 3 марта в 15.33 по московскому времени. Эпицентр колебаний находился в 11 километрах от села Горное в Макаровском районе, а очаг толчков был расположен на глубине 11 километров. При этом толчки силой в 3-4 балла были ощутимы для жителей Макаровского района.

Сейсмолог РАН усомнился в прогнозе о мегаземлетрясениях по всему миру

Ранее нидерландский учёный Франк Хугербитс, известный тем, что предсказал землетрясение в Турции и Сирии, спрогнозировал «мегаземлетрясения» в районе Камчатки и Японии 3-7 марта. Однако несколько российских учёных назвали прогноз Хугербитса «ненаучным».

Происшествия,Видео,Франк Хугербитс,Елена Семенова,РАН,
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