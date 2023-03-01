Сейсмологи РФ отреагировали на прогноз Хугербитса о "мегаземлетрясении"

Напомним, что Хугербитс стал известен после того, как предсказал разрушительное землетрясение в Турции и Сирии. 1 марта он заявил о «мегаземлетрясении», которое может произойти в районе Камчатки и Японии 3-7 марта. Как заявил Смирнов, это предположение нельзя считать обоснованным и научным. Кроме того, российский исследователь указал на то, что у Хугербитса нет серьёзных публикаций в научной среде, а прогнозы не основаны на научных исследованиях.

Смирнов также добавил, что в сети можно найти множество прогнозов, которые так и не сбылись.

«Мы можем с вами сделать прогноз, что землетрясение будет через три недели, а его не будет, значит, о нашем прогнозе забудут, а если оно произойдет, скажут, что мы его с вами предсказали», – сказал Смирнов.

Он также указал на то, что Хугербитс предсказал «мегаземлетрясение» в тех регионах, где подземные толчки всегда происходили регулярно.

К мнению Смирнова присоединился и директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. Он отметил, что не станет комментировать «прорицания», но согласился с тем, что у прогноза Хугербитса нет научного основания.