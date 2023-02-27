В Китае показали, как могли произойти взрывы на "Северных потоках"

Китайский государственный телеканал CGTN опубликовал видео, в котором показал, как могли быть взорваны нитки российского газопровода «Северный поток» в Балтийском море.

В центре видео лежит расследование журналиста из США Сеймура Херша, который обвинил во взрывах на российском газопроводе Белый дом. В качестве доказательств в видео CGTN приведены слова президента США Джо Байдена и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что «в случае российской агрессии “Северный поток” перестанет существовать». Кроме того, телеканал также заявил, что незадолго до взрывов в Норвегию прибыло несколько членов специальной рабочей группы из США, а в Балтийское море вошёл американский авианосец.

Также канал утверждает, что до взрывов в Балтийском море регулярно проходили совместные учения стран Запада по подводной закладке взрывчатых веществ. В это время над местом будущих взрывов регулярно кружили американские военные самолёты. А в день взрыва, по версии телеканала, над газопроводом пролетел американский самолёт-разведчик который привёл заранее установленную взрывчатку в действие с помощью сброса гидроакустического буя.