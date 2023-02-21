Убийство сына Мавроди оказалось инсценировкой

Адвокат блогера Максима Мернеса (последний называет себя сыном Сергея Мавроди) заявил, что убийство молодого человека в тайской тюрьме оказалось фейком. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Никто его не убивал. Это фейк. Максим жив и он в тюрьме. Мы пытаемся узнать, кто вообще эту новость выложил. В тюрьме все в порядке. Он живой, здоровый, никакая помощь уже не нужна», – заявил адвокат Мернеса Александр Парфенов.
27-летний Максим переехал в Тайланд после того, как разбогател на криптовалюте и также личном блоге. Однако после переезда Максим стал жаловаться подписчикам на регулярные неприятности. По словам Мернеса, за последнее время его пытались убить, избивали, он переболел ковидом и испытывал неприятности с законом. После таких неприятностей Максим обычно просил финансовой помощи у подписчиков.
19 января в СМИ появилась информация, что Максима «закололи зеки» в тайской тюрьме. Но Александр Парфёнов подчёркнул, что с парнем всё в порядке и сейчас он не нуждается в финансовой помощи.