Сына создателя «МММ» убили в тюрьме Таиланда

Стало известно, что внебрачный сын Сергея Мавроди — Максим Мернес был убит. Парень занимался продажей криптовалюты. Свою известность в сети он получил благодаря тому, что обещал фолловерам много денег и райскую жизнь, если те будут прислушиваться к нему. В последнее время парень проживал в Таиланде. Море, песок и пляж — все было прекрасно, пока между ним и его партнером не произошла стычка. Максим набросился на коллегу с ножом, а после — оказался в местной тюрьме.
«Максим Мернес сегодня был найдем мертвым», — рассказывают в тюрьме.
Все детали и причины еще уточняются. В настоящее время есть 2 варианта, которые рассматривают правоохранительные органы. Первый, что между Максимом Мернесом и другими заключенными был конфликт. Второй, что произошедшее — заказное убийство.
Отметим, что сам Сергей Мавроди никогда не упоминал о своем внебрачном сыне. Возможно ли то, что Мавроди не рассказывал о ребенке, чтобы уберечь его от будущих проблем? К сожалению, тяжелые времена не обошли молодого парня стороной и будучи совсем молодым он встретил смерть.