Сына создателя «МММ» убили в тюрьме Таиланда

Стало известно, что внебрачный сын Сергея Мавроди — Максим Мернес был убит. Парень занимался продажей криптовалюты. Свою известность в сети он получил благодаря тому, что обещал фолловерам много денег и райскую жизнь, если те будут прислушиваться к нему. В последнее время парень проживал в Таиланде. Море, песок и пляж — все было прекрасно, пока между ним и его партнером не произошла стычка. Максим набросился на коллегу с ножом, а после — оказался в местной тюрьме.