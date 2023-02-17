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19 минут назад

Число жертв землетрясений в Турции составило почти 40 тысяч

Елена Прошина

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что число жертв землетрясений от 6 февраля составило почти 40 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Число жертв землетрясений в Турции составило почти 40 тысяч
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, на сегодняшний день число жертв катастрофы составило 39 672 человека. Кроме того, пострадали ещё 105 505 человек.

6 февраля на территории Турции, а также соседних Сирии и Ливана произошло несколько крупных землетрясений с магнитудой в 7.4 балла. Согласно словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, эта катастрофа является крупнейшим стихийным бедствием на территории страны с 1939 года. Ранее к этой оценке присоединился глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он заявил, что эта катастрофа стала самым серьёзным стихийным бедствием не только в Турции, но и во всём Европейском регионе за последние сто лет.

Происшествия,Ханс Клюге,Сулейман Сойлу,Реджеп Эрдоган,ВОЗ,
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