Число жертв землетрясений в Турции составило почти 40 тысяч

По его словам, на сегодняшний день число жертв катастрофы составило 39 672 человека. Кроме того, пострадали ещё 105 505 человек.

6 февраля на территории Турции, а также соседних Сирии и Ливана произошло несколько крупных землетрясений с магнитудой в 7.4 балла. Согласно словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, эта катастрофа является крупнейшим стихийным бедствием на территории страны с 1939 года. Ранее к этой оценке присоединился глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он заявил, что эта катастрофа стала самым серьёзным стихийным бедствием не только в Турции, но и во всём Европейском регионе за последние сто лет.