Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что произошедшие в феврале в Турции и Сирии землетрясения стали самым сильным стихийным бедствием в Европейском регионе за столетие. Об этом он сообщил на брифинге журналистам, передает европейский журнал Politico.

Европейский регион ВОЗ включает 53 страны Европы и Центральной Азии, включая Турцию.

Как рассказал Клюге, ВОЗ до сих пор изучает величину интенсивности землетрясений и их «истинная стоимость пока неизвестна».

По его словам, в Турции в результате землетрясений погибли более 31 тыс. человек, в Сирии около 5 тыс. человек. В ВОЗ ожидают дальнейшего роста этих цифр.

«Мы инициировали крупнейшее развертывание бригад неотложной медицинской помощи в Европейском регионе ВОЗ за всю нашу 75-летнюю историю», — сказала глава Европейского бюро.

На сайте ВОЗ указано, что 6 февраля 2023 года серия сильных землетрясений произошла на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией. Сотни афтершоков вызвали значительные разрушения по обе стороны границы, унеся тысячи жизней в обеих странах и повредив или уничтожив основную инфраструктуру, включая медицинские учреждения.

«Это были одни из самых сильных землетрясений в регионе за столетие, вызвавшие глобальную гуманитарную реакцию, в том числе со стороны ВОЗ и других партнеров Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении ВОЗ.

Землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших когда-либо зарегистрированных в мире с эпицентром на суше. Об этом рассказал Эдвин Ниссен, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия, пишет агентство Anadolu.

Он отметил, что обычно наиболее сильные землетрясения происходят в океанах.

«Что делает их таким разрушительным, так это сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции», — подчеркнул сейсмолог.

Ниссен обратил внимание, что время землетрясений было «особенно неудачным», поскольку первое произошло посреди ночи, когда большинство людей были дома. Кроме того, температура воздуха в это время года была неблагоприятной для тех, кто в спешке покинул дома.

«Это еще один факт, объясняющий, почему в результате будет такое большое число погибших и раненых», — заявил эксперт.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

В результате двух землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции погибли 35 418 человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер назвал землетрясения 6 февраля самой разрушительной катастрофой в истории страны. По его словам, эти бедствия по числу жертв превзошли землетрясение 1939 года в Эрзинджане, когда погибли около 33 тысяч человек. Спасение пострадавших сильно затруднили погодные явления, подчеркнул президент. По последним данным, ранения получили 105 505 человек.

Эрдоган также отметил, что землетрясения вызвали более 3 тысяч афтершоков. Так, стихийное бедствие затронуло Сирию, толчки ощущались в Ираке, Иране, Израиле, Ливане, Абхазии, Сочи и на грузино-армянской границе.

Турецкий лидер также сообщил, что власти страны выделят семьям погибших из-за землетрясений по 5300 долларов и планируют в пострадавших регионах на первом этапе отстроить 30 тысяч домов.

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что проблемы с грунтом стали причиной разрушения большей части зданий в результате прошедших в стране землетрясений. Его слова приводит Yeni Şafak.

«Большинство зданий были разрушены из-за грунта, разжижения почвы и отсутствия инженерных служб. Мы продолжаем нашу работу, учитывая потребности города, как при наземном обследовании, так и при определении новых мест для строительства», — заявил он.

Курум уточнил, что обрушились дома, которые были возведены до 1999 года, когда в стране также произошло катастрофическое землетрясение. Именно после нее в стране ужесточили правила строительства объектов в сейсмоопасных зонах.

Ранее сообщалось, что город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут из-за землетрясений. Населенный пункт значительно пострадал во время катаклизмов.

14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, называя сроки завершения спасательных операций после землетрясений в стране, пообещал, что они будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не извлекут из-под завалов последнего выжившего человека.

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум заявил, что в зоне землетрясения выявлено свыше 50,5 тыс. зданий, которые необходимо снести в срочном порядке. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT Haber.

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«Было обследовано 1 856 864 самостоятельных единиц в 387 346 зданий», — отметил турецкий министр.

Курум добавил, что в деятельности по оценке ущерба, принесенного землетрясением, участвуют 7,1 тыс. человек. По данным исследования, в турецких населенных пунктах сносу подлежат 50 576 зданий.

В фундаменте одного из зданий в Турции нашли обрезки газет, пенопласт и трещины, сообщили местные телеканалы.

Эксперты провели исследование образцов бетона из здания в стамбульском районе Кадыкей, его состав изучили в лаборатории, передает «Мир 24» со ссылкой на турецкий NTV.

В составе нашли вырезки газет, пенопласт и амулеты от сглаза, многочисленные трещины. Отмечается, что некачественный бетон в городах на юго-востоке страны мог привести к многочисленным жертвам в результате землетрясения.

Специалисты высказывают опасения, что в случае землетрясения в Стамбуле и окрестностях это приведет к печальным последствиям, так как город не готов к подобным испытаниям.

Землетрясения 6 февраля нанесли экономике Турции ущерб в размере $84 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов республики.

"Ожидается, что два сильных землетрясения, унесшие жизни более 24 тыс. человек в Турции, приведут к потерям для национальной экономики в размере более $84 млрд, или около 10% ВВП", - приводит агентство подсчеты конфедерации.

По ее оценке, ущерб жилым строениям составил $70,8 млрд. Кроме того, последствия землетрясений приведут к снижению доходной части бюджета страны на $10,4 млрд. Еще $2,9 млрд будут стоить турецкой экономике потери в рабочей силе.

Выкладки конфедерации выше, чем расчеты других экономистов. Многие эксперты сходятся во мнении о преждевременности подводить окончательные итоги последствий стихийного бедствия.

Директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов заявил, что российские туристы могут без опасений ехать в Турцию после землетрясения. Безопасность путешественников на отдыхе сейсмолог оценил в беседе с РИА Новости.

Виноградов подчеркнул, что в Турции ответственно подходят к строительству туристической инфраструктуры. По его словам, с 1999 года властями страны установлены жесткие правила к туристическим зданиям и гостиницам с точки зрения сейсмостойкости. «Туристы могут ехать», — заключил специалист.