В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
26 минут назад

Основатель бренда Sela утонул в Латвии

Елена Прошина

Основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд погиб во время автомобильной поездки в Латвии. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Основатель бренда Sela утонул в Латвии
Фото: vk.comvk.com

Двоюродный брат и партнёр предпринимателя Аркадий Пекаревский уточнил, что 65-летний Остроброд ехал вдоль озера, но в какой-то момент автомобиль потерял управление и упал в воду. Спасти мужчину не удалось.

Похороны Остроброда состоятся в Израиле.

Остроброд и Пекаревский основали Sela в 1991 году, а в 2019 продали бренд Melon Fashion Group, которой принадлежат befree, Love Republic и Zarina. К тому моменту Sela открыла уже 400 магазинов в девяти странах.

Ранее стало известно о смерти трёхкратного лауреат премии «Оскар» Берта Бакарака.

Происшествия,Аркадий Пекаревский,Борис Остроброд,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители