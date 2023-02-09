Основатель бренда Sela утонул в Латвии

Основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд погиб во время автомобильной поездки в Латвии. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Фото: vk.com vk.com

Двоюродный брат и партнёр предпринимателя Аркадий Пекаревский уточнил, что 65-летний Остроброд ехал вдоль озера, но в какой-то момент автомобиль потерял управление и упал в воду. Спасти мужчину не удалось.

Похороны Остроброда состоятся в Израиле.

Остроброд и Пекаревский основали Sela в 1991 году, а в 2019 продали бренд Melon Fashion Group, которой принадлежат befree, Love Republic и Zarina. К тому моменту Sela открыла уже 400 магазинов в девяти странах.