Умер автор хита Magic Moments Берт Бакарак

Всего за свою жизнь Бакарак написал более сотни популярных песен для англоязычных музыкантов. Среди его наиболее известных композиций — Anyone Who Had a Heart, Magic Moments, (They Long to Be) Close to You, Walk On By, Any Day Now, Alfie, Raindrops Keep Fallin’ on My Head и I Say a Little Prayer.