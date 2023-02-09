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37 минут назад

Умер трехкратный лауреат премии «Оскар» и автор хита Magic Moments Берт Бакарак

Lenta.ruиещё 1

Умер американский пианист и композитор Берт Бакарак. Об этом сообщает Washington Post.

Умер автор хита Magic Moments Берт Бакарак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трехкратный лауреат премии «Оскар» и автор хита Magic Moments скончался в своем лос-анджелесском доме в возрасте 94 лет. Его смерть наступила по естественным причинам.

Бакарак родился 12 мая 1928 года в Канзас-Сити, штат Миссури. Его отец был колумнистом в газете, а мать художницей-любительницей — именно она научила будущего пианиста играть на фортепиано. Бакарак учился в Монреальском университете Макгилла, в Музыкальном колледже Маннеса и в Музыкальной академии Запада.

Всемирная известность пришла к нему в 1950-х годах, когда он начал гастролировать с певицей и актрисой Марлен Дитрих. Позднее стал писать композиции для соул-певицы Дайон Уорвик — он создал для нее более 30 песен. Также композитор сочинил музыку к шпионскому фильму «Казино "Рояль"» и мюзиклу «Одни обещания».

Всего за свою жизнь Бакарак написал более сотни популярных песен для англоязычных музыкантов. Среди его наиболее известных композиций — Anyone Who Had a Heart, Magic Moments, (They Long to Be) Close to You, Walk On By, Any Day Now, Alfie, Raindrops Keep Fallin’ on My Head и I Say a Little Prayer.

Общество,Дайон Уорвик,Берт Бакарак,Марлен Дитрих,
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