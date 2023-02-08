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17 минут назад

Число жертв при взрыве газа в Ефремове возросло до восьми

Елена Прошина

В СУ СК России по Тульской области сообщили, что из-под завалов пятиэтажного дома в Ефремове достали тело ещё одной жертвы. Таким образом, число погибших в трагедии возросло до восьми.

Число жертв при взрыве газа в Ефремове возросло до восьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-под завалов извлечено тело еще одной погибшей женщины. В настоящее время количество погибших составило 8 человек, в том числе 1 ребенок», – сообщили в ведомстве.

7 февраля в городе Ефремов в Тульской области обрушилась часть дома из-за взрыва газа. Сообщается, что взрыв мог произойти на четвертом или пятом этаже. В областном МЧС сообщили, что спасатели вытащили из-под завалов несколько человек, в том числе ребёнка.

Происшествия,Следственный комитет,
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