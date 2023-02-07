Жилой дом частично обрушился из-за взрыва в Тульской области

В Ефремове (Тульская область) в результате взрыва газа в одной из квартир многоэтажки, обрушилась часть дома. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах видеоролика, опубликованного каналом, видно, что один из подъездов многоэтажки сильно разрушен.

В настоящее время выясняются обстоятельства ЧП. Представители экстренных служб работают на месте происшествия.

По предварительным данным, взрыв произошел на четвертом или пятом этаже. Первый подъезд разрушен полностью.

Жертвами взрыва стали пять человек. Под завалами могут находиться еще люди.