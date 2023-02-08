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8 февраля

Пенсионера задержали с ножом в сети быстрого питания

Елена Прошина

Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга задержали пенсионера, пришедшего в ресторан сети быстрого питания с ножом. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

Пенсионера задержали с ножом в сети быстрого питания
Фото: 

Уточняется, что пенсионер угрожал сотрудникам ресторана на улице Дыбенко. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали агрессивного мужчину, а после доставили его в 75 отдел полиции. Как выяснилось, правонарушителем оказался 66-летний уроженец Челябинска. В ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее двух несовершеннолетних девочек госпитализировали из «Вкусно и точка» в Москве. Врачи выявили у них отравление галлюциногенами.

Происшествия,Росгвардия,
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