Двух школьниц госпитализировали из «Вкусно и точка» в Москве

Две несовершеннолетние посетительницы ресторана «Вкусно и точка» в центре столицы попали в больницу с признаками отравления психодислептиками. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Инцидент произошел 4 февраля. Две девочки-подростка в возрасте 14 и 15 лет почувствовали недомогание в помещении ресторана «Вкусно и точка» на ул. Маросейка, в связи с чем была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила несовершеннолетних в одну из городских больниц. По предварительным данным, девочки могли отравиться неуточненными психодислептиками», - рассказал собеседник агентства.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Психодислептики - это вещества, вызывающие преходящие психические расстройства, такие как эйфория, галлюцинации и другие.