Двух школьниц госпитализировали из «Вкусно и точка» в Москве

«Инцидент произошел 4 февраля. Две девочки-подростка в возрасте 14 и 15 лет почувствовали недомогание в помещении ресторана «Вкусно и точка» на ул. Маросейка, в связи с чем была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила несовершеннолетних в одну из городских больниц. По предварительным данным, девочки могли отравиться неуточненными психодислептиками», - рассказал собеседник агентства.