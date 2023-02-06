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51 минуту назад

Двух девочек госпитализировали из «Вкусно и точка» в Москве с отравлением галлюциногенами

Агентство «Москва»иещё 1

Две несовершеннолетние посетительницы ресторана «Вкусно и точка» в центре столицы попали в больницу с признаками отравления психодислептиками. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Двух школьниц госпитализировали из «Вкусно и точка» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Инцидент произошел 4 февраля. Две девочки-подростка в возрасте 14 и 15 лет почувствовали недомогание в помещении ресторана «Вкусно и точка» на ул. Маросейка, в связи с чем была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила несовершеннолетних в одну из городских больниц. По предварительным данным, девочки могли отравиться неуточненными психодислептиками», - рассказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Психодислептики - это вещества, вызывающие преходящие психические расстройства, такие как эй­фо­рия, гал­лю­ци­на­ции и другие.

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