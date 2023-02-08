Эксперт заявил о смещении Анатолийской плиты на 10 м из-за землетрясения

Исследователь итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV) Алессандро Амато считает, что разрушительное землетрясение, произошедшее в ночь на понедельник в Турции и Сирии, привело к смещению Анатолийской плиты на 10 м.

"Сейсмическая ситуация в Турции и Сирии продолжает оставаться критической. Произошедшее в понедельник землетрясение на Анатолийской плите распространилось примерно на 100 км в направлении востока и запада", а также "привело к локальному смещению [плиты] на 10 м", приводит его слова в среду газета Corriere della Sera.

"Анатолийская плита смещается на 2 см в год по сравнению с Аравийской плитой, и действующие силы способствуют накоплению энергии, - добавил он. - Мы пытаемся изучить тенденцию этого явления с помощью теоретических моделей <...> В последние годы благодаря изучению исторических данных и оценке деформации почвы с помощью новых инструментов, таких как спутники, мы получили больше знаний". Вместе с этим, сказал сейсмолог, "прогнозирование остается невозможным".

Ранее руководитель INGV Карло Дольони заявил, что землетрясение привело к геологическому сдвигу Аравийской плиты примерно на 3 м к северо-востоку и юго-западу по отношению к Анатолийской плите. По словам ученого, "это как если бы Турция сдвинулись на юго-запад". При этом, по мнению специалистов, подобные явления после сильных землетрясений не является уникальными.