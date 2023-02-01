Стало известно о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР

В целях расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого несколько судей из ЦАР прибыли в столицу Того – город Ломе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции республики.

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В данный момент правоохранительные органы уточняют, действительно ли посылка со взрывчаткой, полученная Дмитрием Сытым, была отправлена из Того.

«Миссия, состоящая из нескольких судей, отправилась в Ломе в рамках судебного сотрудничества, чтобы обменяться и поделиться необходимой информацией», – рассказали в источнике.