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36 минут назад

Стало известно о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР

Елена Прошина

В целях расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого несколько судей из ЦАР прибыли в столицу Того – город Ломе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции республики.

Стало известно о расследовании покушения на главу Русского дома в ЦАР
Фото: СоцсетиСоцсети

В данный момент правоохранительные органы уточняют, действительно ли посылка со взрывчаткой, полученная Дмитрием Сытым, была отправлена из Того.

«Миссия, состоящая из нескольких судей, отправилась в Ломе в рамках судебного сотрудничества, чтобы обменяться и поделиться необходимой информацией», – рассказали в источнике.

16 декабря 2022 года главу Русского дома Дмитрия Сытого госпитализировали после покушения на убийство – ему отправили посылку со взрывчаткой. Отмечается, что пострадавший ранее обращался в региональную полицию из-за поступающих угроз.

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