Стало известно о взорвавшейся посылке в Русском доме в ЦАР

В Центральноафриканской республике совершено покушение на главу культурного центра «Русский дом» Дмитрия Сытого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», - рассказал пресс-атташе посольства РФ Владислав Ильин.

Как уточняется, Сытый получил посылку от неизвестного отправителя. Она содержала взрывчатое устройство, которое сдетонировало у него в руках. В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние тяжелое. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Кто отправил посылку, не сообщается.