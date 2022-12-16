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28 минут назад

СМИ сообщили о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР

Елена Прошина

В Центральноафриканской республике совершено покушение на главу культурного центра «Русский дом» Дмитрия Сытого. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно о взорвавшейся посылке в Русском доме в ЦАР
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», - рассказал пресс-атташе посольства РФ Владислав Ильин.

Как уточняется, Сытый получил посылку от неизвестного отправителя. Она содержала взрывчатое устройство, которое сдетонировало у него в руках. В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние тяжелое. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Кто отправил посылку, не сообщается.

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Культурный центр «Русский дом» работает над укреплением гуманитарного партнерства между Москвой и Банги. Сотрудники организации регулярно проводят вечера русской культуры для жителей ЦАР.

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