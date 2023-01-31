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46 минут назад

Водитель выстрелил в другого светошумовым патроном на МКАД

Елена Прошина

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что на Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошёл конфликт между двумя водителями. Во время инцидента, один из водителей выстрелил в обидчика, предположительно, светошумовым патроном. Об этом пишет РИА «Новости».

Водитель выстрелил в другого светошумовым патроном на МКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что инцидент произошёл в районе 57-го километра МКАД. Данные о пострадавших не поступали.

«По предварительной информации… после мелкого ДТП произошел конфликт между двумя участниками дорожного движения. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предположительно, светошумовым патроном», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что участники конфликта уже установлены, их доставили в отдел полиции.

Похожий случай ранее произошёл в Санкт-Петербурге. 29 января дорожный конфликт в Кудрово перерос в стрельбу из пистолета Макарова.

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