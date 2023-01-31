Водитель выстрелил в другого светошумовым патроном на МКАД

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что на Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошёл конфликт между двумя водителями. Во время инцидента, один из водителей выстрелил в обидчика, предположительно, светошумовым патроном. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что инцидент произошёл в районе 57-го километра МКАД. Данные о пострадавших не поступали.

«По предварительной информации… после мелкого ДТП произошел конфликт между двумя участниками дорожного движения. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предположительно, светошумовым патроном», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что участники конфликта уже установлены, их доставили в отдел полиции.