Водитель выстрелил в другого светошумовым патроном на МКАД

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что на Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошёл конфликт между двумя водителями. Во время инцидента, один из водителей выстрелил в обидчика, предположительно, светошумовым патроном. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что инцидент произошёл в районе 57-го километра МКАД. Данные о пострадавших не поступали.
«По предварительной информации… после мелкого ДТП произошел конфликт между двумя участниками дорожного движения. В ходе конфликта один из участников произвел выстрел, предположительно, светошумовым патроном», – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве также добавили, что участники конфликта уже установлены, их доставили в отдел полиции.
Похожий случай ранее произошёл в Санкт-Петербурге. 29 января дорожный конфликт в Кудрово перерос в стрельбу из пистолета Макарова.