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8 минут назад

Дорожный конфликт в Петербурге перерос в стрельбу

Елена Прошина

В Петербурге дорожный конфликт обернулся стрельбой из пистолета Макарова. Полиция объявила в городе план-перехват, сообщает «Патрульный Петербурга».

Дорожный конфликт в Петербурге перерос в стрельбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел накануне в Кудрово. Два водителя не поделили дорогу и затеяли конфликт возле дома №7 на улице Пражской. Один из них выстрелил из пистолета и скрылся на Chevrolet, принадлежащем 22-летнему жителю Волгоградской области.

В городе объявили план перехват. На улице Дыбенко правоохранители задержали подозреваемого. Это 31-летний петербуржец. У него изъяли предмет, похожий на пистолет Макарова, и три патрона.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее водители устроили стрельбу во Владивостоке из-за неправильной парковки.

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