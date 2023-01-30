Стали известны подробности громкого убийства семьи в Москве

«Он стал как бы бомжом. В Москве у него никого нет. Пытался снимать какие-то углы, но по заработкам не тянул, потом у друзей ютился. Знаю, что уговаривал бывшую жену снова пустить его в семью, дать второй шанс, но Гульнара уже не хотела. Устала. Говорят, у Камиля еще и проблемы с головой начались… Но никто же не думал, что он на такое способен!», – рассказал один из знакомых семьи.