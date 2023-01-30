Стали известны подробности громкого убийства семьи в Москве

Стали известны подробности убийства семьи на севере Москвы. Как выяснилось, причиной преступления стал продолжительный конфликт между супругами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что в 28 января 45-летний Камиль Юсипов зарезал своего 20-летнего сына и бывшую жену Гульнару в квартире на Флотской улице. Как рассказали знакомые Юсуповых, супруги расстались в 2021 году после того, как Камиль пристрастился к алкоголю. После расставания муж остался на улице – семья проживала в квартире Гульнары.
«Он стал как бы бомжом. В Москве у него никого нет. Пытался снимать какие-то углы, но по заработкам не тянул, потом у друзей ютился. Знаю, что уговаривал бывшую жену снова пустить его в семью, дать второй шанс, но Гульнара уже не хотела. Устала. Говорят, у Камиля еще и проблемы с головой начались… Но никто же не думал, что он на такое способен!», – рассказал один из знакомых семьи.
В ночь убийства Камиль пришёл домой к бывшей семье, взяв с собой два кухонных ножа.
«Насколько известно, он пытался попасть в квартиру, звонил, но жена не открыла. Мужчина, как они подумали, ушел. А он спрятался у лифтов, стал ждать возвращения старшего сына. Судя по всему, у него уже был план убийства. Он пришел мстить», – рассказали в правоохранительных органах.
Когда старший сын вернулся домой, отец попросил впустить его в квартиру. Получив отказ, Камиль нанёс сыну больше десятка ножевых ударов, после чего забрал у того ключи и вошёл в квартиру. Там мужчина зарезал свою бывшую жену, после чего покончил с собой.
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