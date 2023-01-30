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42 минуты назад

Стали известны подробности громкого убийства семьи на севере Москвы

Елена Прошина

Стали известны подробности убийства семьи на севере Москвы. Как выяснилось, причиной преступления стал продолжительный конфликт между супругами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стали известны подробности громкого убийства семьи в Москве
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что в 28 января 45-летний Камиль Юсипов зарезал своего 20-летнего сына и бывшую жену Гульнару в квартире на Флотской улице. Как рассказали знакомые Юсуповых, супруги расстались в 2021 году после того, как Камиль пристрастился к алкоголю. После расставания муж остался на улице – семья проживала в квартире Гульнары.

«Он стал как бы бомжом. В Москве у него никого нет. Пытался снимать какие-то углы, но по заработкам не тянул, потом у друзей ютился. Знаю, что уговаривал бывшую жену снова пустить его в семью, дать второй шанс, но Гульнара уже не хотела. Устала. Говорят, у Камиля еще и проблемы с головой начались… Но никто же не думал, что он на такое способен!», – рассказал один из знакомых семьи.

В ночь убийства Камиль пришёл домой к бывшей семье, взяв с собой два кухонных ножа.

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«Насколько известно, он пытался попасть в квартиру, звонил, но жена не открыла. Мужчина, как они подумали, ушел. А он спрятался у лифтов, стал ждать возвращения старшего сына. Судя по всему, у него уже был план убийства. Он пришел мстить», – рассказали в правоохранительных органах.

Когда старший сын вернулся домой, отец попросил впустить его в квартиру. Получив отказ, Камиль нанёс сыну больше десятка ножевых ударов, после чего забрал у того ключи и вошёл в квартиру. Там мужчина зарезал свою бывшую жену, после чего покончил с собой.

Ранее в Москве раскрыли резонансное убийство 11-летней давности.

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