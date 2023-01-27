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16 минут назад

В Москве раскрыли резонансное убийство 11-летней давности

Мослента

Резонансное убийство 11-летней давности раскрыто в столице, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. По данным следствия, в сентябре 2012 года в кафе «Талисман Востока» на улице Красного Маяка обнаружили тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений.

В Москве раскрыли резонансное убийство 11-летней давности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По результатам проведенных следственных действий, а также на основании свидетельских показаний обвиняемый был задержан. Следствием установлено, что ранее он был судим за совершение особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

Сейчас с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, расследование по уголовному делу по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц) и 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») продолжается.

Смертельная перестрелка произошла в ночь на 26 сентября 2012 года. По данным ряда СМИ, в конфликте участвовало около 200 граждан Азербайджана. Погибший — также азербайджанец. Кроме того, сообщалось еще об одном пострадавшем. По словам очевидцев, участники перестрелки не были гостями заведения, а подъехали к кафе для конкретных целей.

Ранее в Москве раскрыли двойное убийство времен СССР. Мужчину, причастного к преступлению, задержали.

Происшествия,Следственный комитет,
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