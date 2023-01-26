Массовое заражение гепатитом произошло в российском городе

В Челябинске десятки людей заразились гепатитом А, следователи завели уголовное дело о небезопасных услугах, сообщили в региональном следственном управлении СК.

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Суд на фоне госпитализаций людей с гепатитом приостановил работу двух кафе «Дархан» и «Аян», передает РИА «Новости».

Дело возбудили по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», указали в СК.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Согласно данным регионального министерства здравоохранения, в инфекционное отделение городской клинической больницы с гепатитом А положили порядка 50 человек. Все они находятся в стабильном состоянии, им оказывается медицинская помощь.

Медицинское наблюдение проводится за 92 контактными, включая 27 детей.

В декабре 2018 года депутат заксобрания Амурской области Сергей Труш рассказал о заражении 26 онкобольных детей гепатитом С, лечившихся в местной больнице. Роспотребнадзор называл вероятный источник инфицирования детей, им оказался ребенок, проходивший лечение около 10 лет назад.