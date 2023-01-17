В Москве задержали банду с сайта знакомств

В Москве задержали группу мошенников, которые открыли поддельный ресторан ради обмана пользователей сайтов знакомств. Об этом сообщает «Москва онлайн».
Согласно данным следствия, в составе банды была 21-летняя девушка, которая находила жертв на сайтах знакомств и приглашала их в заранее подготовленное злоумышленниками кафе на Дмитровском шоссе. Там под видом сотрудников заведения мошенники выставляли клиентам огромные счета, а за отказ платить начинали применять физическое насилие и угрозы.
«Сделав незначительный заказ, клиент получал счет на десятки тысяч рублей. Присутствующие «сотрудники кафе» начинали требовать оплаты, а в случае несговорчивости переходили от угроз к применению физической силы, забирали телефоны, заставляли брать микрозаймы», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Уточняется, что в данный момент девушку посадили под домашний арест, а троих её подельников отправили в СИЗО.
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