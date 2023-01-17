В Москве задержали банду с сайта знакомств

В Москве задержали группу мошенников, которые открыли поддельный ресторан ради обмана пользователей сайтов знакомств. Об этом сообщает «Москва онлайн» .

Согласно данным следствия, в составе банды была 21-летняя девушка, которая находила жертв на сайтах знакомств и приглашала их в заранее подготовленное злоумышленниками кафе на Дмитровском шоссе. Там под видом сотрудников заведения мошенники выставляли клиентам огромные счета, а за отказ платить начинали применять физическое насилие и угрозы.