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12 минут назад

Россиян предупредили о новых уловках мошенников

Майк Габриелян

Стало известно о новых схемах телефонного мошенничества в Москве. Это «заливание квартиры» и «добавление номера телефона» к банковскому счету.

Россиян предупредили о новых уловках мошенников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Москвичка Анастасия рассказала, что ей позвонили якобы из диспетчерской и заявили, что срочно нужно предоставить доступ сантехнику. Мастер пришел, протечку не нашел, но расспросил о личных данных проживающих, пишет КП.

Это встревожило Анастасию, и она позвонила в Единую диспетчерскую ЖКХ по номеру 8 (495) 539-53-53. Там ей объяснили, что никаких заявок не было и предупредили, что жильцы не должны пускать в квартиру нежданных «сантехников». Лучше всего позвонить в диспетчерскую и уточнить, направлялся ли от них сотрудник.

Юристы отмечают, что мошенники таким образом выведывали, кто живет в квартире, чтобы в дальнейшем ограбить ее.

Еще один новый способ мошенничества - псевдосмена номера телефона в банке

Мошенники представляются сотрудниками банка и говорят, что вы якобы оставили заявку на добавление к счету нового номера телефона. Затем они предлагают «отменить заявку» и присылают на телефон смс с кодом, который нужно назвать для завершения операции. Передача кода чревата уводом денег с банковского счета.

Юристы советуют в таких случаях перезвонить на официальный номер организации.

Также мошенники зачастую представляются сотрудниками МВД и ФСБ сотрудниками МФЦ. Они просят перечислить деньги родственнику, который якобы попал в ДТП, а также требуют предоставить им паспортные данные по телефону, угрожая «отключить абонентскую связь».

Еще один способ – предложение удаленно работать в крупных маркетплейсах. Для начала «работы» мошенники требуют отправить им на карту около 500 рублей.

Происшествия,ФСБ,
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