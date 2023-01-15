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3 минуты назад

Очевидец авиакатастрофы в Непале рассказал подробности произошедшего

Майк Габриелян

Разбившийся в Непале самолет перед падением потерял скорость и завалился на крыло. Воздушное судно не горело и не дымилось. Об этом рассказал очевидец ЧП Александр Ковалев, передает РИА Новости.

Очевидец авиакатастрофы в Непале рассказал подробности произошедшего
Фото: СкриншотСкриншот

Во время авиакатастрофы Ковалев находился в местном авиаклубе «Непал» и собирал детали со своим напарником. Он увидел, как самолет «очень низко» заходит на посадку в районе старого аэродрома.

«Он развернулся напрямую на аэродром, на глиссаду встал и как-то его начинает просаживать», - сказал очевидец.

По его словам, воздушное судно потеряло скорость и свалилось на левое крыло.

«После видим взрыв. Двигатели работали оба, не было там никакого пожара. Все работало», - сказал Александр.

Он добавил, что самолет упал в речку между старым и новым аэропортом. Там до сих пор видны догорающие обломки, на месте ЧП собралось множество людей.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

В посольстве РФ в Непале заявили, что в самолете летели четверо россиян, они погибли.

Индийские СМИ утверждают, что погибли все пассажиры и члены экипажа. Официальной информации о причинах аварии пока нет.

Происшествия,Александр Ковалев,
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