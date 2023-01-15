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10 минут назад

Посол РФ подтвердил гибель четверых россиян при крушении самолета в Непале

Российская Газета

Четверо граждан России, которые находились на борту самолета, разбившегося в воскресенье в Непале, погибли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла РФ в Непале Алексея Новикова.

Посол РФ подтвердил гибель россиян при крушении самолета в Непале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"К сожалению, четверо граждан РФ погибли", - сказал дипломат, отметив, что посольство находится в контакте с непальскими властями и окажет любое содействие родственникам погибших.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 разбился в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту лайнера находились 68 пассажиров, в том числе четверо россиян, и 4 члена экипажа.

Россияне находились на борту рухнувшего в Непале самолета

Местные СМИ со ссылкой на власти сообщали, что, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли.

Происшествия,Алексей Новиков,
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