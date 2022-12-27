У Арашуковых изъяли Bentley и «Чайку»

Мосгорсуд изъял у бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца — экс-советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля — в пользу государства все автомобили, в том числе Bentley и «Чайку» 1976 года выпуска. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, суд принял решение обратить их « в счет погашения гражданских исков». Помимо Bentley и «Чайки» у Арашуковых изъяли и другие, имеющиеся во владении автомобили менее оригинальных моделей. При этом общая стоимость арестованного имущества оказалась значительно меньше, чем удовлетворенные исковые требования потерпевших.