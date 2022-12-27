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40 минут назад

Экс-сенатора Арашукова приговорили к пожизненному сроку

Елена Прошина

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, бывший советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков были приговорены к пожизненному заключению под стражей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что Арашуковых обвинили в создании преступного сообщества, убийствах, хищениях и растрате. Ранее присяжные признали Арашуковых виновными во всех пунктах обвинения, а Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

Бывшего сенатора Арашукова и его отца присяжные признали виновными в убийствах

Кроме Рауфа и Рауля гособвинение запросило назначить длительные сроки лишения свободы в колониях строгого и общего режима ещё четверым фигурантам дела Арашуковых. В своём последнем слове обвиняемые говорили о своей невиновности и требовали от суда справедливости.

Ранее потерпевший по делу Арашуковых потребовал взыскать с них более 9,5 миллионов рублей ущерба.

Происшествия,Видео,Рауль Арашуков,Газпром Межрегионгаз,
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