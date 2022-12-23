Соучастникам покушения на Авраама Руссо вынесли приговор

Хамовнический суд Москвы вынес приговор двум соучастникам покушения на певца Авраама Руссо. Они получили 12 и 9 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

«На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных Алексей Трясников и Виталий Джура осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Пособничество в покушении на убийство"). Суд приговорил Джуру к 9 годам лишения свободы, Трясникова - к 12 годам лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в суде.

Также уточняется, что гражданский иск потерпевшего был удовлетворен только частично, и он получит компенсацию на сумму 1 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что уголовное дело в отношении ещё одного фигуранта покушения Михаила Демкина было прекращено, так как он уже умер. При этом он всё равно был признан виновным в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Расследование в отношении иных фигурантов дела продолжается.

Как было установлено судом, в 2006 году Тельман Исмаилов принял решение убить певца Авраама Руссо из-за личной неприязни. Исполнителей для убийства он поручил своему охраннику, который за денежное вознаграждение нанял Демкина, Джуру и Трясникова. 19 августа 2006 года Демкин не менее шести раз выстрелил в Руссо из автомата Калашникова, попав в певца четыре раза.