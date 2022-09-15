Авраам Руссо заявил об угрозах от Исмаилова и Пригожина

Певец Авраам Руссо рассказал в зале Хамовнического суда об угрозах со стороны бизнесмена Тельмана Исмаилова и продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Певец рассказал, что в начале своей карьеры он оказался «между двух огней». По его словам, Пригожин и Исмаилов хотели работать вместе с Руссо, что в конечном итоге переросло в серьёзный конфликт с угрозами и покушением. Певец вспоминает, как однажды ему позвонил Исмаилов и сказал «порежу горло, изуродую тебе лицо, не сможешь выйти на сцену».

В 2003 году Руссо решил покинуть Россию, но вернулся из-за уговоров Пригожина. «Пригожин по двадцать раз на дню мне звонил, чтобы я вернулся, обещал решить вопрос с Тельманом. Я вернулся. Начались переговоры. К сожалению не так как я хотел. Они закончились тем, что Пригожин находил воров в законе и отправлял ко мне на разборки. Были угрозы жесткие со стороны Пригожина, что он порвет последнюю рубашку и пойдет до конца», – рассказал Авраам Руссо на суде.

Во время заседания певец также описал тот день, когда на него совершили покушение:

«Заезжая во двор увидел только вспышку. У меня играла музыка, почувствовал что левая нога немеет. Я испытал шок, смотрел в одну точку. Меня разбудил крик охранника: "По газу! " Я максимально дал газ и одну-две машины ударил. Был сильный удар, но подушки безопасности не открылись. Я смог довести машину до конца улицы, повернул и оказался на Садовом. Потерял сознание и очнулся уже на заднем сидении. Охранник перекинул меня назад. Я лежал весь в крови. Он кричит: “Не умирай, просыпайся!”».

После этого нападения Руссо провёл в больнице 25 дней. От полученного тогда ранения певец лечится до сих пор.