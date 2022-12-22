Накануне вечером ВСУ обстреляли ресторан «Шеш-Беш» в гостинице Донецка, где отмечал свое 59-летие бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро, включая Рогозина, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Артема Мельникова, ранены.

Рогозина госпитализировали с ранением правой лопатки. По словам его помощника, врачи считают, что осколок, попавший ему в позвоночник, извлечь не получится.