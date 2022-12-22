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17 минут назад

«Рабочая встреча, узким кругом». Кадры из разрушенного ресторана, где был ранен Рогозин

Газета.Ru

Накануне вечером ВСУ обстреляли ресторан «Шеш-Беш» в гостинице Донецка, где отмечал свое 59-летие бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

1/11 Дмитрий Рогозин в зоне СВО и последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, 22 декабря 2022 года
Фото: Кадр из видео/Ruptly/rogozin_do/Telegram
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2/11 Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, 22 декабря 2022 года
Фото: Кадр из видео/Ruptly
3/11 Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, 22 декабря 2022 года
Фото: Кадр из видео/Россия 24
4/11 Крыша гостиницы над рестораном «Шеш-Беш» в Ленинском районе, поврежденная в результате обстрела, Донецк, 22 декабря 2022 года
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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5/11 Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, 22 декабря 2022 года
Фото: Кадр из видео/Россия 24
6/11 Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, 22 декабря 2022 года
Фото: Кадр из видео/Россия 24
7/11 Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, 22 декабря 2022 года
Фото: Кадр из видео/Ruptly
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8/11 Вход в ресторан «Шеш-Беш» в Ленинском районе, Донецк, 22 декабря 2022 года
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
9/11 Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, 22 декабря 2022 года
Фото: Кадр из видео/Россия 24
10/11 Последствия обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, 22 декабря 2022 года
Фото: Кадр из видео/Россия 24
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11/11 Вид на ресторан «Шеш-Беш» в Ленинском районе, Донецк, 22 декабря 2022 года
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

По предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро, включая Рогозина, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Артема Мельникова, ранены.

Рогозина госпитализировали с ранением правой лопатки. По словам его помощника, врачи считают, что осколок, попавший ему в позвоночник, извлечь не получится.

Экс-глава «Роскосмоса» и депутат Госдумы Алексей Журавлев, также присутствовавший на мероприятии, считают, что целью ВСУ был Хоценко. По их словам, премьер ДНР приехал в заведение буквально за 10 минут до начала обстрела.

Происшествия,Фото,Артем Мельников,Виталий Хоценко,Алексей Журавлев,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Госдума,
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