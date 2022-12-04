14-летняя россиянка до смерти забила младшего брата

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 14-летней школьницы, подозреваемой в убийстве шестилетнего брата. Ей может грозить до 20 лет колонии, пишет РЕН ТВ.

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Отмечается, что дело ведут следователи ногинского отдела регионального ГСУ СКР.

По их данным, старшая сестра насмерть забила брата в садовом товариществе в Богородском округе. В момент убийства родителей дома не было.

Фигурантка дела задержана, ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Кроме того, полиция допросила ее родителей, провела обыск в их доме. При этом были изъяты «интересные для следствия предметы».