14-летняя россиянка до смерти забила младшего брата

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 14-летней школьницы, подозреваемой в убийстве шестилетнего брата. Ей может грозить до 20 лет колонии, пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что дело ведут следователи ногинского отдела регионального ГСУ СКР.
По их данным, старшая сестра насмерть забила брата в садовом товариществе в Богородском округе. В момент убийства родителей дома не было.
Фигурантка дела задержана, ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
Кроме того, полиция допросила ее родителей, провела обыск в их доме. При этом были изъяты «интересные для следствия предметы».
Ранее сообщалось, что в Саратове арестовали 14-летнюю школьницу за убийство младшей сестры.