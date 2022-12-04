В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
46 минут назад

Восьмилетний мальчик скончался после схода снега с крыши детского сада в Магадане

Газета.Ru

В Магадане малолетний ребенок погиб в результате схода льда с крыши детского сада, сообщает Telegram-канал Магадан.ЧП.

«На территории детского сада № 58 в Магадане погиб ребенок. С крыши сошел снег с сосульками», — сообщает канал.

Местное издание MagadanMedia, ссылаясь на региональный СК, добавило, что погибшему было восемь лет. На месте работает следственно-оперативная группа.

По имеющейся информации, ребенок, играя с друзьями, перелез через забор в хозяйственный двор детсада, где еще не была произведена расчистка крыши от снежных масс и сосулек. Несчастный случай произошел через несколько минут после обхода территории сторожем.

Насмерть сбившая женщину с ребенком москвичка арестована

В этом году два снежных циклона один за другим пришли на территорию Магаданской области. В Магадане объявлен режим ЧС из-за аномального количества осадков.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители