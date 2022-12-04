В Магадане малолетний ребенок погиб в результате схода льда с крыши детского сада, сообщает Telegram-канал Магадан.ЧП.

«На территории детского сада № 58 в Магадане погиб ребенок. С крыши сошел снег с сосульками», — сообщает канал.

Местное издание MagadanMedia, ссылаясь на региональный СК, добавило, что погибшему было восемь лет. На месте работает следственно-оперативная группа.

По имеющейся информации, ребенок, играя с друзьями, перелез через забор в хозяйственный двор детсада, где еще не была произведена расчистка крыши от снежных масс и сосулек. Несчастный случай произошел через несколько минут после обхода территории сторожем.