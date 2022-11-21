В Ставрополье восьмерых жителей осудили за экстремизм

Кисловодский городской суд приговорил восьмерых жителей Ставрополья к 2,5 годам лишения свободы за участие в экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА «Новости».
«Установлено, что жители региона Хаджиев Иманали, Богатырев Исса, Холбаев Комил, Газиев Амиль, Апсов Мурат, Леденев Дмитрий, Баженов Александр, Фатуллаев Абумуслим являясь сторонниками запрещенной в РФ организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", от лица ее эмиссаров осуществляли на территории Ставропольского края пропагандистскую деятельность среди населения с целью склонения к вступлению в ряды членов данной организации», – сообщает УФСБ по региону.
Также отмечается, что осуждённые проводили собрания, на которых рассказывали основы своей идеологии и пропагандировали её превосходство.
«Решением Кисловодского городского суда они признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления. Каждый приговорен к наказанию в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», – заявили в ведомстве.
Ранее сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии провели форум «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».