В Ставрополье восьмерых жителей осудили за экстремизм

«Решением Кисловодского городского суда они признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления. Каждый приговорен к наказанию в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», – заявили в ведомстве.