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2 часа назад

В Ставрополье восьмерых жителей осудили за экстремизм

Елена Прошина

Кисловодский городской суд приговорил восьмерых жителей Ставрополья к 2,5 годам лишения свободы за участие в экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА «Новости».

В Ставрополье восьмерых жителей осудили за экстремизм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Установлено, что жители региона Хаджиев Иманали, Богатырев Исса, Холбаев Комил, Газиев Амиль, Апсов Мурат, Леденев Дмитрий, Баженов Александр, Фатуллаев Абумуслим являясь сторонниками запрещенной в РФ организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", от лица ее эмиссаров осуществляли на территории Ставропольского края пропагандистскую деятельность среди населения с целью склонения к вступлению в ряды членов данной организации», – сообщает УФСБ по региону.

Также отмечается, что осуждённые проводили собрания, на которых рассказывали основы своей идеологии и пропагандировали её превосходство.

«Решением Кисловодского городского суда они признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления. Каждый приговорен к наказанию в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», – заявили в ведомстве.

Ранее сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии провели форум «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

Происшествия,Александр Баженов,Ат-такфир валь-хиджра,ФСБ,
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