Школьник попытался покончить с собой из-за забытого смартфона

10-летний школьник из Воронежа попытался покончить жизнь самоубийством после того, как забыл свой мобильный телефон в доме у бабушки. Об этом сообщает «МОЁ! Online».

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В своей предсмертной записке ребёнок признался, что решился на суицид из-за забытого телефона.

«Дорогие родители, я [решил покончить с собой], потому что забыл телефон у бабушки. Пока. Мама и папа, надеюсь, вам без меня будет лучше», – написал он.

Жизнь ребёнка удалось спасти врачам, в настоящий момент мальчик находится в больнице. Его состояние оценивают как стабильно-тяжелое.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону сообщили, что по факту попытки самоубийства была организована доследственная проверка. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.