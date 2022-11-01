Российский восьмиклассник покончил с собой после запрета матери курить вейп

В поселке Гончарово Калининградской области восьмиклассник покончил с собой после того, как мать запретила ему курить вейп. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, в понедельник, 31 октября, мать мальчика в очередной раз провела с ним разговор о вреде курения. После этого ребенок психанул и ушел в лес, где позже его тело нашел старший брат, учащийся в десятом классе. Сообщается, что процесс самоубийства погибший снимал на телефон.

Как пишут авторы поста, несколько лет назад отец ребенка тоже свел счеты с жизнью.

О самоубийстве подростка также сообщила «КП». Однако, по словам источника издания, все произошло в поселке Домново, граничащем с Гончарово.