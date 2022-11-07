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12 минут назад

Гражданина Германии избили в центре Москвы

Елена Прошина

Из-за дорожного конфликта в центре Москвы несколько человек избили гражданина Германии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Гражданина Германии избили в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Драка разгорелась на улице Большая Лубянка. Конфликт произошёл на светофоре – иностранец, который управлял автомобилем марки Infiniti, и водитель Mercedes начали перепалку. В процессе ссоры на перекрёсток подъехал автомобиль BMW. Из него вышли еще несколько человек, которые всей толпой набросились на гражданина Германии.

Деталей о причине конфликта, как и о состоянии пострадавшего пока не поступало, но известно, что иностранец уже обратился в полицию. Правоохранители проводят доследственную проверку.

Ранее массовая драка произошла в центре Москве на улице Маросейка.

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