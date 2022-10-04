Массовая драка произошла в центре Москвы

Массовая драка произошла в центре Москве на улице Маросейка. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадавший мужчина рассказал, что конфликт завязался после того, как он отказался дать деньги незнакомцам на выпивку.

По его словам, во время драки незнакомцы разбили бутылку и несколько раз ударили осколками его по лицу. По информации Telegram-канала SHOT, всего в массовом конфликте участвовали около 10 человек. Одного из нападавших уже задержали — в беседе с журналистами он обвинил пострадавшего в нападении и заявил, что его друг лишь оборонялся с помощью разбитой бутылки.

Отметим, что изначально сообщалось о стрельбе, однако позднее информация о наличии огнестрельного оружия у участников конфликта не подтвердилась.

Напомним, что 25 августа в Лермонтове Ставропольского края произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт между двумя отдыхающими и их товарищами случился в отеле «Экватор» — после словесной перепалки началась потасовка, которая переросла в перестрелку.